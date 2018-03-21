В ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю открыт новый производственный участок по изготовлению композитной арматуры и сетки

/В России/

На территории исправительного учреждения запущен цех по производству арматуры и сетки из композитных материалов. Площадь нового производственного участка составляет более 500 метров квадратных.

На участке установлена и налажена технологическая линия «ТЛКА-2», мощностью от 4 до 25 м/мин в зависимости от диаметра и линия «ТЛКА-С» для производства сетки. Выпускаемая продукция отличается хорошим качеством, реализуется в крупных торговых сетях Краснодарского края и пользуется повышенным спросом у покупателей.

В открывшемся цехе трудоустроено 10 осужденных. Занятость на производстве дает осужденным возможность выплачивать материальные иски потерпевшим, а также помогает сохранить имеющиеся рабочие навыки или приобрести новую специальность, по которой они смогут трудиться после освобождения из мест лишения свободы.