На Кубани полицейские проводят операцию «Путина-2018»

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Оперативно-профилактические мероприятия направлены на сохранение водных биологических ресурсов, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в сфере оборота водных биоресурсов.

На территории Краснодарского края полицейские проводят оперативно-профилактическую операцию «Путина», направленную на сохранение водных биологических ресурсов, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в сфере оборота водных биоресурсов.

Мероприятие полицейские проводят совместно с подразделениями УФСБ России по Краснодарскому краю и государственными органами, заинтересованными в охране водных биоресурсов, с целью пресечения незаконного оборота рыбы и рыбной продукции.

В работе по выявлению и пресечению фактов браконьерства задействованы сотрудники оперативных служб, участковые уполномоченные полиции, госавтоинспекторы. Полицейские патрулируют территорию береговой линии акватории Азовского и Черного морей, внутренних водоемов, а также проводят оперативно-профилактические мероприятия в местах реализации водных биоресурсов: на продовольственных рынках, ярмарках, в магазинах и торговых местах вдоль автомобильных дорог.

В результате принятых мер, с начала проведения операции сотрудниками кубанской полиции выявлено 12 административных правонарушений по признакам статьи 8.37 Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира», а такжеряд преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов. К уголовной ответственности привлечено 2 лица. Из незаконного оборота изъято около двух тысяч рыб частиковых пород, орудия лова и маломерные плавсредства, используемые браконьерами.

Проведение оперативно-профилактической операции «Путина» на территории Краснодарского края продлится до 12 апреля.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю