Климатическая весна наступит в последнюю декаду марта

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Весна придет не раньше апреля.

Синоптики прогнозируют наступление климатической весны только в апреле. Среднесуточная температура воздуха в марте в 2017 года почти на 5 градусов ниже климатической нормы, но апрель внушает оптимизм, рассказал в эфире радио Sputnik ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Март 2018 года по полной подтверждает свой зимний статус. И является самым холодным в эпоху глобального потепления. На 15 марта среднемесячная температура была на 4-5°C ниже климатической нормы, а высота сугробов, как в разгар зимы, почти полметра. Это в полтора раза выше положенного по многолетним наблюдениям. В прошлом году снега уже вовсе не было. 25 марта повеет теплом, температура вернется в свое климатическое русло. В последнюю декаду марта наступит климатическая весна: начнется переход среднесуточной температуры через 0 °C в сторону положительных значений. Отклонение будет до +2 градусов над нормой, сугробы должны сдуться с полуметра до 10 см. В марте речь о марте не идет. Но оптимизм внушает апрель. Средняя температура, по нашим оценкам, ожидается в пределах нормы. Дальше весна пойдет по своему графику. Разрушение устойчивого снежного покрова начнется примерно со второго апреля. И к середине месяца, к 15-16 числу, снег должен исчезнуть. Тепло станет ощущаться ближе к Благовещению, 6 апреля, а после Пасхи, 8 апреля, весна уже будет наступать по всем атмосферным фронтам. О дальней перспективе говорить бессмысленно, опасные явления погоды в лучшем случае прогнозируются за сутки-двое. Катаклизмы будут, их количество растет с каждым годом. Системы мониторинга улучшаются, зона охвата опасных явлений становится всеобъемлющей. На мой взгляд, в отличие от прошлого, лето будет хорошим, теплым, но волны жары и похолодания будут провоцировать большую грозовую деятельность. Со всеми вытекающими последствиями: сильными ветрами, ливнями, градом. То, что характерно для летнего сезона, будет усилено колебаниями метеопараметров, которые будут существенно отклоняться от нормальных показателей, но будут укладываться в климатические рамки», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/