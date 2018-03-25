Россияне коллекционируют деньги и солдатиков: исследование Avito

/В России/

Нумизматика – самое популярное направление коллекционирования среди россиян. В феврале 2018 года пользователи сайта Avito в подкатегории «Коллекционирование» больше всего интересовались приобретением монет: на них пришлись 16,1% спроса по России в целом. Второе место (8,2%) досталось моделям транспортных средств (грузовиков, самолетиков, машин) и фигуркам (солдатикам, куклам). Чуть ниже (8,1%) оказался спрос на военные вещи: пилотки, погоны, бинокли, детали техники с фронта. Также среди россиян обнаружилось немало ценителей грампластинок (3,9% спроса) и картин (3,6%).

Среди популярных коллекционных товаров дороже всего в прошлом месяце в целом по России стоили картины – 32,8 тыс. рублей в среднем. Самыми дешевыми оказались грампластинки по средней цене 1,8 тыс. рублей. Военную атрибутику продавцы оценили в 5,6 тыс., модели транспортных средств – в 6,7 тыс., а монеты – примерно в 8 тыс. рублей.

Поскольку предметы для коллекционирования – специфический товар, конкретные цены на них сильно разнятся. Так, на сайте Avitoпредлагаются коллекционные монеты стоимостью от нескольких десятков до нескольких миллионов рублей. В частности, за 5 млн рублей можно приобрести килограммовую золотую монету, выпущенную в честь визита Владимира Путина в КНДР. За 4,5 млн рублей – стать обладателем украшенных бриллиантами часов времен Первой мировой войны, за 2,5 млн рублей – коллекции из 4 тысяч редких грампластинок.

Почти во всех крупнейших российских городах монеты также оказались на первом месте по спросу в подкатегории «Коллекционирование». Исключением стали Москва и Казань: в Москве самым популярным коллекционным товаром оказались модели (11,9% спроса), а в столице Татарстана – военные вещи (14,8% спроса). В отличие от общероссийского рейтинга, в большинстве крупнейших городов в топ-5 также вошли банкноты – в Уфе они даже заняли второе место по спросу (8,4%). В Москве и Челябинске в число востребованных товаров для коллекционирования попали жетоны, медали и значки. В целом же пятерка лидеров в крупнейших городах России и по стране в целом оказалась примерно одинаковой.