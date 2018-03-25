/В России/

Разведчики морской пехоты Балтийского флота обнаружили и уничтожили диверсантов

На полевом выходе с разведывательным подразделением соединения морской пехоты Балтийского флота проведена плановая тренировка по уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника.

По замыслу диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника высадилась на побережье Балтийского моря и закрепилась в заброшенном хуторе на территории Калининградской области. Разведчики морской пехоты отработали задачу по организации обнаружения, блокирования ДРГ, уничтожения ее огнем из штатного вооружения.

В ходе тренировки разведчики также отработали навыки захвата пленных, ведения разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применения современной топографической системы контроля и навигации «ГЛОНАСС», а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

Личный состав выполнил боевые стрельбы из вооружения БТР-82А, снайперских винтовок и пулеметов. Снайперские пары разведывательного подразделения отработали вопросы маскировки в условиях лесистой местности, поиска и уничтожения снайперов условного противника. Особое внимание при проведении занятий с военнослужащими было уделено совершенствованию боевого применения вооружения и военной техники, использования специальных технических средств, приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач.

Источник: пресс-служба флота

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

25 марта - день независимости Греции

Калининградский военно-морской вуз начинает предварительный отбор будущих курсантов

Разведчики морской пехоты Балтийского флота обнаружили и уничтожили диверсантов

Из-за бездействия руководства водоканалов вводится ограничение подачи воды

Сергей Сироткин: «Не буду придираться к таким вещам, как порывы ветра и машины впереди»