В Анапе идет укладка тротуара и подготовка к асфальтированию велодорожки

/В России/

Сотрудники муниципального предприятия «Ремстрой» продолжают работы по благоустройству курорта.

Так, на всей протяженности прогулочной зоны на улице Гоголя завершена укладка новой тротуарной плитки, установлено 30 лавочек.

На Набережной продолжается монтаж нового ограждения. От улицы 40-летия Победы бригады дошли практически до старого кладбища.

По обращениям граждан на углу улиц Ленина и Промышленной уложено 30 квадратных метров нового тротуара, установлено 40 поребриков. Плитку «ремстроевцы» уложили и возле дома по адресу: улица Стахановская, 9.

При благоприятных погодных условиях уже на этой неделе начнется асфальтирование второй очереди велодорожки на Пионерском проспекте, в настоящее время завершаются все подготовительные работы.

В ближайших планах предприятия – восстановление бетонной дорожки возле детского сада № 18 «Виктория» и установка дорожных бордюров по адресу: улица Ленина, 155.

Источник: пресс-служба администрации Анапа