Следствием установлен гражданин иностранного государства, который распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре

/В России/

Установлен гражданин иностранного государства, который распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре с целью дестабилизации ситуации в регионе. Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственные органы лица, известного в сети Интернет как пранкер Евгений Вольнов. Сообщает Следственный комитет РФ.

Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших.

Соответствующая правовая оценка действиям данного лица будет дана в рамках расследуемого уголовного дела о гибели людей при пожаре.

На данный ммомент, Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерово. На данный момент уже предъявлено обвинение пятерым задержанным.

Источник: Официальный представитель СК России С. Петренко