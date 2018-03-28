/В России/

Сегодня в Краснодарском крае отменены все развлекательные мероприятия и приспущены флаги

Жители Кубани скорбят вместе со всей страной в связи с трагедией в Кемерове, унесшей жизни 64 человек.

В учреждениях культуры сегодня отменены концерты, спектакли и другие мероприятия.

Краевые каналы внесли изменения в свою телепрограмму.

С начала недели в городах и районах Кубани проходят траурные митинги, молебны, акции в поддержку кемеровчан. Жители продолжают приносить цветы, свечи и игрушки к местам памяти.

27 марта состоялась траурная акция в Краснодаре у храма Александра Невского, собравшая около 3,5 тыс. человек. Губернатор Вениамин Кондратьев возложил цветы на площади в станице Динской. Всего накануне в крае более 50 тысяч человек почтили память жертв пожара в «Зимней вишне».

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / В России

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