О заключении Правительства на законопроект об использовании видео-конференц-связи в уголовном судопроизводстве

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Законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс нормой, предусматривающей порядок и особенности допроса свидетеля по уголовному делу посредством видео-конференц-связи.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» вносится в Государственную Думу членом Совета Федерации А.В.Кутеповым.

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК), дополнив его статьёй 1891, предусматривающей порядок и особенности допроса свидетеля по уголовному делу посредством видео-конференц-связи.

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект федерального закона.

Введение в УПК возможности использования видео-конференц-связи для производства допроса в целях создания необходимых условий для осуществления правосудия и обеспечения его доступности Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает.

Вместе с тем у Правительства есть замечания к законопроекту.

Законопроект предусматривает возможность использования видео-конференц-связи для производства допроса только свидетеля. Данное положение ограничивает возможность использования видео-конференц-связи в отношении других участников уголовного судопроизводства (потерпевшего, эксперта, специалиста, подозреваемого, обвиняемого).

В соответствии с частью второй статьи 1891 УПК в редакции законопроекта допрос с использованием видео-конференц-связи будет производиться на основании постановления следователя, которое направляется в следственный орган или орган дознания по месту нахождения допрашиваемого свидетеля.

Поскольку применение видео-конференц-связи при допросе не ограничивает права свидетеля и не снижает гарантии достоверности полученных показаний, такое следственное действие может быть проведено на основании поручения следователя в порядке, предусмотренном частью первой статьи 152 УПК.

В соответствии с частью седьмой статьи 1891 УПК в редакции законопроекта установлено, что следователь, в производстве которого находится уголовное дело, при получении протокола допроса свидетеля посредством видео-конференц-связи подписывает его. Однако данная норма не содержит указание на необходимость проверки поступивших следователю документов, в том числе протокола допроса.

Также законопроектом не предусмотрена процедура наделения следователя по месту нахождения допрашиваемого лица полномочиями по совершению процессуальных действий, направленных на обеспечение производства допроса, а также по составлению и подписанию протокола указанного следственного действия.

Правительство Российской федерации поддерживает законопроект с учётом этих и других замечаний.

Источник: http://government.ru/activities/selection/303/31853/