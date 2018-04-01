ОБЩЕСТВЕННОСТЬ КУБАНИ РАССКАЗАЛА ПРЕЗИДЕНТСКОМУ СОВЕТУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОБ ОСТРЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ РЕГИОНА

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Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с 26 по 28 марта 2018 года провёл выездное заседание в Краснодарском крае. Одним из наиболее ярких мероприятий в рамках выездного заседания стал "круглый стол" по экологическим проблемам, который состоялся утром 28 марта в Краснодаре. Это мероприятие было подготовлено комиссией СПЧ по экологическим правам и Экологической Вахтой по Северному Кавказу. Вёл круглый стол председатель комиссии СПЧ по экологическим правам, исполнительный директор Гринпис России Сергей Цыпленков.

На "круглом столе" в течение трёх часов выступали лидеры инициативных групп, экологические активисты и эксперты. "В рамках "круглого стола" собираются материалы, анализируются экспертами, после этого анализа формируются пакеты необходимых по проблеме писем, обращений и запросов за подписью Совета и отправляются в соответствующие структуры. После подготовки рекомендаций по решению вопросов информация будет передана президенту и президентской администрации", - рассказал Цыпленков.

В целом "круглый стол" прошёл в конструктивной деловой атмосфере - все вопросы, поднятые выступающими, освещались сжато и предметно. Сергей Цыпленков умело модерировал ход "круглого стола", и он не скатился в атмосферу хаотичной конфликтной дискуссии, как это, к сожалению, случилось в этот же день на пленарном заседании выездного заседания СПЧ.

Однако "круглый стол" по экологическим проблемам мог бы пройти на ещё более высоком уровне. Координатор Экологической Вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха на встрече с губернатором Краснодарского края, которая состоялась 24 марта, договорился с ним о том, что в этом "круглом столе" Вениамин Кондратьев примет личное участие. Если бы это произошло, то многие поднятые проблемные вопросы удалось бы решить гораздо быстрее, как это уже неоднократно происходило после личных встреч губернатора с представителями общественности.

Однако из-за аппаратных манёвров со стороны блока внутренней политики Администрации Краснодарского края, должностные лица которого, чтобы сорвать участие Кондратьева в этом "круглом столе", изменили расписание последнего дня выездного заседания СПЧ, губернатор в этом мероприятии принять участие не смог. Тем не менее, встреча представителей общественности с губернатором по острым экологическим проблемам всё-таки состоится. Андрей Рудомаха договорился об этом с Вениамином Кондратьевым 28 марта после пленарного заседания СПЧ.

Источник: ЭВСК, Пресс-служба