В 26 торгово-развлекательных комплексах края проведены пожарно-технические учения

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Предварительные итоги работы, которая проводится в регионе по поручению Вениамина Кондратьева, подвели на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Совещание прошло сегодня под председательством первого заместителя главы края Андрея Алексеенко. В мероприятии приняли участие представители регионального ГУ МЧС России, краевых министерств, госучреждений, подразделений федеральных служб. В режиме видеоконференции на связь вышли руководители муниципалитетов.

Как отметили в ходе совещания, пожарно-технические учения уже состоялись в 26 торгово-развлекательных комплексах, в тренировках были задействованы 600 человек и 72 единицы техники.

– Мероприятия проводятся по поручению губернатора. В ходе учений выявлен ряд недостатков, которые надо устранить в кратчайшие сроки, – отметил Андрей Алексеенко.

Так, по словам начальника регионального отделения МЧС РФ Александра Тарарыкина, следует уделить особое внимание подготовке сотрудников охранных служб. Мероприятия показали, что недостаточно продумана система эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья. На отдельных объектах допускается загромождение и хранение посторонних предметов у запасных выходов, зачастую отсутствует обозначение эвакуационных специальными знаками и световыми указателями.

– До воскресенья мы проверим все торгово-развлекательные центры в части, касающейся эвакуации. На 5 апреля запланирована встреча с руководителями торгово-развлекательных комплексов Краснодара для обсуждения и детального разбора сложившейся ситуации, – сообщил Александр Тарарыкин.

Андрей Алексеенко призвал продолжить работу с администрациями ТРК по вопросам организации взаимодействия персонала, охранных структур, арендаторов помещений при возникновении пожаров и ЧС. А также указал на необходимость всем уполномоченным органам работать над обеспечением безопасности мест массового скопления людей.

Также на заседании КЧС обсудили готовность края к пропуску паводковых вод. Начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь проинформировал, что из-за прошедших в третьей декаде обильных осадков на реках юго-восточной части края произошло резкое повышение уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Однако благодаря тому, что зимние работы по расчистке были проведены качественно, ущерба удалось избежать. Сейчас синоптики ждут повышения уровня воды от вчерашних осадков. Максимальное число их выпало в горной части Туапсинского района.

– Экстремальных значений пока мы не ожидаем. Температурный фон и количество осадков, как прогнозируется, будут близки к норме, – подытожил Андрей Бондарь.

По данным МЧС, в зоне риска подтоплений находятся 25 муниципальных образований. В городах и районах Кубани проводятся необходимые мероприятия, чтобы избежать возможных ЧС. Представители нескольких районов на заседании отчитались о ситуации и проделанной работе.

Андрей Алексеенко резюмировал, что пропуск паводка – серьезный вопрос, который требует большого внимания всех служб. Они призвал муниципалитеты провести всю необходимую работу, обеспечить своевременное информирование населения и быть готовыми к любому развитию событий.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края