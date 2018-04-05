110 геленджичан отправятся на службу в армию

/В России/

1 апреля в России стартовала весенняя призывная кампания.

Продлится она до 15 июля. Проходить службу геленджичане будут преимущественно в воинских частях, дислоцированных на территории Южного военного округа.

Накануне состоялось первое заседание призывной комиссии, которая определяет годность призывников к службе, а также вид и рода войск, в которых предстоит служить новобранцу. Всего в ходе весенней кампании на заседания призывной комиссии будет вызвано 724 человека, из которых 110 пополнят ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.

Главное и единственное нововведение этой кампании касается здоровья призывников: согласно новому федеральному закону, люди, признанные ранее не годными к службе по состоянию здоровья, могут повторно пройти медкомиссию. Если здоровье улучшилось, и комиссия подтверждает, что человек годен к военной службе или имеет незначительные ограничения, то он может быть призван в армию.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик