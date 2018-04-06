2018 год является последней возможностью софинансирования от государства

/В России/

Управление Пенсионного фонда России в г.Новороссийске напоминает, что если гражданин уплачивает дополнительные страховые взносы (ДСВ) на накопительную пенсию с 2009 года, то 2018 год является последней возможностью уплаты ДСВ с последующим софинансированием от государства. Программа софинансирования пенсии действует в течение 10 лет, начиная с года уплаты первого взноса. При этом закон позволяет в этот 10-летний период как приостановить уплату взносов, так и возобновить ее в удобный для человека момент. Перечислить дополнительные страховые взносы можно самостоятельно через банки, либо через работодателя, подав соответствующее заявление в бухгалтерию. По условиям Программы государство увеличивает вдвое уплаченные участником средства при условии, что их размер составляет от 2000 до 12 000 рублей в календарный год.

По истечении 10 лет участия в Программе человек может продолжить уплату дополнительных взносов. Они не будут софинансироваться государством, но будут добавлены к имеющейся на лицевом счёте сумме и будут инвестироваться в выбранной управляющей компании или негосударственном пенсионном фонде. Эти средства помогут гражданину (или в случае смерти гражданина выплачены правопреемникам). Контролировать формирование средств в рамках Программы софинансирования можно через «Личный кабинет» на сайте ПФР, портал госуслуг. В 2017 году участники Программы внесли на свои индивидуальные лицевые счета около 6,5 млн. рублей дополнительных страховых взносов. Обращаем внимание, что для граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста (для женщин — 55 лет, для мужчин – 60 лет), но не обратившихся в Пенсионный фонд России за назначением пенсии, действуют особые условия для участия в Программе государственного софинансирования пенсии. Для таких граждан объём государственного софинансирования увеличивается в 4 раза, но не превышает 48 тыс. рублей в год. То есть, перечислив 12 тыс. рублей в год на накопительную пенсию, гражданин за год пополнит свой индивидуальный пенсионный счёт на 60 тыс. рублей в год (с учётом взноса государства).