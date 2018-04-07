Инициатива о блокировке сайтов с клеветой прошла первое чтение

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Документ был внесен в Государственную Думу 2 апреля депутатами фракции «Единая Россия». Во время выступления на пленарном заседании один из авторов законопроекта Анатолий Выборный заявил, что этот законопроект направлен на защиту конституционных прав граждан.

Как отметил Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, этот законопроект направлен «на устранение неопределенностей в правоприменении законодательства при исполнении судебных решений по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении случаев, когда порочащая информация распространяется посредством сети Интернет».

Возглавляемый Леонидом Левиным Комитет выступает соисполнителем в работе над этой законодательной инициативой.

Сейчас гражданин вправе через суд требовать удаления и опровержения размещенной в интернете информации, которая порочит его честь и достоинство или деловую репутацию.

При этом, подчеркивается в пояснительной записке, применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение судебного решения об удалении информации не освобождает его от обязанности совершить предусмотренное решением суда действие, то есть, удалить эту информацию.

«Специфика распространения информации в сети «Интернет» требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту», — отмечают авторы законопроекта.

В случае, когда лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения, по истечении срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в интернете сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юрлица, не приняло меры для пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем их удаления, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к этим размещенным в интернете сведениям.

Источник: Госдума РФ