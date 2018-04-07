В России построят плавучей обсерваторию для исследований и мониторинга природной среды Северного Полюса

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Для продолжения и развития комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана государственной программой «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» предусмотрено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» – плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды. Срок ввода платформы в эксплуатацию – 2020 год. Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018–2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6966,6 млн рублей. Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО «Адмиралтейские верфи».

Постановлением №355 предусматривается осуществление в 2018–2020 годах бюджетных инвестиций в проектирование и строительство платформы. В соответствии с госпрограммой объём бюджетных ассигнований в проектирование и строительство платформы составит 6966,6 млн рублей (363 млн рублей – в 2018 году, 4325,6 млн рублей – в 2019 году, 2278 млн рублей – в 2020 году).

Распоряжением №545-р АО «Адмиралтейские верфи» определено исполнителем работ по проектированию и строительству платформы.

«Адмиралтейские верфи» – базовое предприятие российского судостроения, участник северо-западного судостроительного кластера. На «Адмиралтейских верфях» построено более 3 тыс. кораблей и судов, среди которых научно-исследовательские суда, ледоколы, танкеры, океанские спасатели, подводные аппараты. Производственные мощности, включающие пять стапелей и плавучий док, позволяют строить современные суда дедвейтом до 80 тыс. тонн.

Строительство платформы «Северный полюс» в том числе направлено на закрепление российского присутствия в Арктике и позиций России как мирового лидера полярной науки, позволит расширить арктические научные исследования.

Источник: Правительство РФ