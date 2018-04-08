В анапском парке «Ореховая роща» заложили новую аллею

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Любимое место отдыха анапчан и гостей курорта встречает весну обновленными рядами зеленых насаждений. В одно из своих посещений парка «Ореховая роща» глава Анапы дал поручение заменить все засохшие деревья. Анапская Торгово-промышленная палата поддержала Юрия Полякова делом: предприниматели приобрели 42 саженца и вместе с «Зеленстроем» подготовили все для закладки новой аллеи.

Вместе с предпринимателями деревья высаживал глава Анапы.

Юрий Поляков отметил: «Хорошее мероприятие, спасибо за инициативу! Ореховая роща – знаковое место, точка притяжения для горожан и отдыхающих. Все вместе мы внесем свою лепту в обновление и сохранение парка».

Проявить заботу о родном городе на деле и показать пример социальной ответственности бизнеса – для этого 15 анапчан-предпринимателей взяли в руки лопаты и высадили в заготовленные «Зеленстроем» лунки саженцы грецкого ореха.

«Высадка деревьев всегда символична. Вполне возможно, лет через десять, когда деревья станут большими, прогуливаясь по аллее со своими детьми и внуками, мы расскажем, что эти орехи посажены нашими руками», – прокомментировал участие в акции председатель Анапской торгово-промышленной палаты Игорь Ткачук.

Источник: пресс-служба администрации Анапы