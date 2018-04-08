Эксперты назвали российские компании, которые тратят самые большие бюджеты на культурные и образовательные проекты

/В России/

Тратить на социально ориентированные проекты – мировая практика.

Среди общемировых лидеров социальной ответственности компания Lego, Microsoft, Google, Walt Disney Company и BMW. Такие результаты исследования 2017 Global CSR RepTrak 100. Более того, обширная программа КСО всегда поднимает рейтинг эмитента в глазах инвестора, особенно западного.

В России аналогичное исследование было проведено в рамках конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», который уже не первый год совместно проводит «Форум доноров», PwC и «Ведомости». В 2016 г. в конкурсе участвовало 60 компаний, а в 2017 г. – 52. Интересно, что более половины совокупного бюджета компаний на КСО в 2017 г. пришлось на две горнодобывающие компании – «Алроса» (10 млрд руб.) и «Норникель» (10 млрд руб., по данным «Форума доноров»).

Например, компания «Норникель» с 2014 года реализует комплексную благотворительную программу «Мир новых возможностей», которая выдает гранты на значимые социальные проекты для своих территорий. Является партнером «Универсиады-2019», всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», международного этапа по керлингу «Arctic Curling cup». Является инициатором просветительских проектов, например, первого межмузейного проекта «Освоение Севера: тысяча лет успеха». Компанией реализовано свыше 400 социальных проектов, а ежегодный благотворительный социальный бюджет "Норникеля" составляет около 7 млрд руб. Один из наиболее значительных благотворительных проектов компании – грантовая программа "Мир новых возможностей". Это конкурс социальных проектов на территориях присутствия компании: Норильск, Кольский полуостров, с этого года – еще Забайкальский край. В рамках этой программы реализуется целый ряд задач – от дополнительного образования до спорта, традиционных видов ремесел коренных народов на наших территориях, это социальное предпринимательство и разные другие аспекты.

АЛРОСА ежегодно направляет на социальные расходы в среднем порядка 2,8% выручки. В рамках программ регионального развития АЛРОСА регулярно оказывает поддержку муниципальным образованиям Якутии в строительстве детских, образовательных и культурных центров, объектов здравоохранения, инфраструктуры, жилищного фонда. На федеральном уровне АЛРОСА также оказывает благотворительную поддержку образовательным учреждениям, инициативам в области культуры и спорта.

За последние 10 лет традиционными лидерами социальной ответственности с большими бюджетами на культурные, образовательные, экологические, программы развития территорий в городах присутствия также являются компании «Северсталь», «Сахалин энерджи», «Газпром нефть», АФК Система, «Алкоа России» и «Уралсиб».

Источник: Информационный проект «Региональные инвестиции»