В Государственную Думу депутатами внесен законопроект об акционировании Почты России

/В России/

В Государственной Думе на площадке Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям прошла пресс-конференция на тему реорганизации ФГУП «Почта России».

В пресс-конференции приняли участие председатель Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Н.П. Николаев, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифоров, генеральный директор ФГУП «Почта России» Н.Р. Подгузов, заместитель председателя Государственной Думы О.В. Тимофеева, председатель Комитета ГД по финансовому рынку А. Г. Аксаков, депутат Государственной Думы А.В. Андрейченко.

Во вступительном слове Николай Николаев заявил: «Необходимость реорганизации федерального почтового оператора, перед которым сегодня стоят задачи кардинального повышения качества и доступности услуг почтовой связи гражданам, назрела давно. Сегодня очень важно переходить на новые технологии и новые правила работы».

Он напомнил, что в 2014 году в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, но работа над ним в силу серьезных концептуальных замечаний была приостановлена. Осенью 2017 года концепция развития ФГУП «Почта России» обсуждалась в Государственной Думе в рамках Правительственного часа, а потом и на парламентских слушаниях, в ходе которых поднимались вопросы модернизации и улучшения качества работы компании, удовлетворения спроса населения в современных стандартах обслуживания, уменьшения сроков доставки почтовой корреспонденции, увеличения заработной платы сотрудникам и др.

Николаев сообщил, что сегодня в Государственную Думу был внесен новый законопроект, разработанный депутатами. Авторами этого законопроекта являются представители всех фракций ГД, а также представители Совета Федерации. При его подготовке проводились консультации с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и ФГУП «Почта России».

«Новый закон отличает его социальная функция. Реорганизация Почты России будет являться драйвером развития предприятия. В законопроекте отдельно регулируются вопросы трудовых гарантий работникам Почты России. После акционирования предприятие сохранит исходный штат сотрудников. Также не допускается закрытие отделений почтовой связи. Планируется, что реорганизация Почты России позволит привлекать дополнительные средства для развития сети и повышения качества оказываемых услуг, - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов. - По состоянию на конец 2017 года Почта России завершила работу по регистрации прав собственности Российской Федерации и хозяйственного ведения предприятия более чем на 95% объектов недвижимости из числа закрепленных за предприятием и подлежащих регистрации».

«Этот законопроект, на наш взгляд, отвечает всем самым главным вызовам, которые на сегодняшний день для нас обозначают люди. Базовым положением указанного законопроекта является сохранение 100% контроля государства над деятельностью вновь создаваемого акционерного общества «Почта России». В законопроекте прописана прямыми нормами доступность размещения почтовых отделений, как и то, что реформирование Почты России не может служить поводом для сокращения штата. Помимо этого, в законопроекте очень подробно прописаны нормы, которые полностью, на наш взгляд, исключают «разбазаривание» имущества, и оно полностью должно быть предано вновь создаваемой компании», - рассказал председатель профильного комитета ГД Николаев.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"