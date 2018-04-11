В Геленджике отметили 100 лет со дня образования военных комиссариатов

/В России/

Торжественное мероприятие прошло в городском Дворце культуры, искусства и досуга.

От имени главы Геленджика всех присутствующих поздравил его заместитель Денис Игнатьев.

- Вот уже 100 лет на военкоматах лежит огромная ответственность за создание кадрового ресурса Вооруженных Сил страны. Именно с вас начинается путь призывника в армию. Уверен, что весь личный состав военного комиссариата Геленджика и впредь будет успешно выполнять все задачи Верховного главнокомандующего России.

Многие из тех, кто трудился в разные годы на благо Родины, и тех, кто честно выполняет свой воинский долг сегодня, были награждены медалями, а также почетными грамотами и благодарностями.

После церемонии вручения заслуженных наград всех гостей мероприятия ждал праздничный концерт.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик