/В России/

В Геленджике отметили 100 лет со дня образования военных комиссариатов

Торжественное мероприятие прошло в городском Дворце культуры, искусства и досуга.

От имени главы Геленджика всех присутствующих поздравил его заместитель Денис Игнатьев.

- Вот уже 100 лет на военкоматах лежит огромная ответственность за создание кадрового ресурса Вооруженных Сил страны. Именно с вас начинается путь призывника в армию. Уверен, что весь личный состав военного комиссариата Геленджика  и впредь будет успешно выполнять все задачи Верховного главнокомандующего России.

Многие из тех, кто трудился в разные годы на благо Родины, и тех, кто честно выполняет свой воинский долг сегодня, были награждены медалями, а также почетными грамотами и благодарностями.

После церемонии вручения заслуженных наград всех гостей мероприятия ждал праздничный концерт.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 46 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Президентской библиотеке представят уникальное историческое издание «Альбом Пальмквиста»

Иностранные студенты выступят на Дне открытых дверей

Лучшие авиакомпании России по мнению пассажиров

Пилот рассказал о членах экипажа разбившегося вертолета Ми-8 в Хабаровске

Кубанский Волоколамск: Незаконная свалка под Славянском-на-Кубани...