В Анапе владыка Феогност отслужил божественную литургию

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Преосвященнейший владыка Феогност, епископ Новороссийский и Геленджикский, приехал в Анапу, чтобы поздравить ее жителей со Светлым Христовым Воскресением.

По церковным канонам продолжается пасхальная неделя, и по сложившейся доброй традиции владыка Феогност отслужил в Свято-Онуфриевском храме божественную литургию. Епископ поздравил многочисленных прихожан, пожелал им духовной и телесной крепости, благословил на благие дела и начинания.

Анапчане Вера Стефановна Севрюкова и Федор Евгеньевич Янишогло удостоены юбилейной медали РПЦ «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».

От имени главы Анапы Юрия Федоровича Полякова владыку Феогноста приветствовал заместитель главы города-курорта Евгений Азизов. Он поблагодарил священнослужителя за высоконравственную миссию, благодаря которой в сердцах людей крепнет вера в торжество справедливости и мира, сохраняются и передаются молодому поколению духовные ценности.

Праздничная служба длилась три часа, к ее завершению учащиеся воскресной школы Свято-Онуфриевского храма подготовили пасхальное выступление.

Источник: пресс-служба администрации Анапы