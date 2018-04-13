В Санкт-Петербурге спущен на воду патрульный катер нового поколения

/В России/

В Санкт-Петербурге на судостроительном предприятии «Пелла» состоялась торжественная церемония спуска на воду очередного серийного новейшего патрульного катера проекта 03160 «Раптор».

После проведения испытаний катер войдет в состав Балтийского флота.

Патрульные катера проекта 03160 строятся на заводе «Пелла» по заказу Военно-Морского Флота для несения службы в акваториях назначенных морских районов. Они отличаются высокими характеристиками управляемости и маневренности, а также эффективным для своего класса вооружением.

Катер проекта 03160 предназначен для следующих задач:

- доставка группы военнослужащих (морских пехоинцев) числом в 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке на борт и высадке в назначенном месте;

- несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;

- перехват и задержание малых целей»;

-участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.

Район плавания катера проекта 03160 «Раптор» – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от пункта базирования на 100 миль.

Длина наибольшая –– 16,9 метра , ширина наибольшая –– 4,1 метра, осадка –– 0,9 метра, экипаж –– 3 человека.

Катер развивает скорость до 50 узлов.

Броневая защита –– бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм.

Вооружение –– дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), калибр 14,5 мм; дальность обнаружения цели 3000 м; прицельная дальность стрельбы 2000 м; 2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации