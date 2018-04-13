Аман Тулеев обратился в прокуратуру Кемеровской области по вопросу защиты чести и достоинства

/В России/

В последнее время в федеральных и региональных СМИ, Интернет-изданиях идет поток оскорблений, целенаправленной лжи и дезинформации о деятельности председателя областного Совета Амана Тулеева. В Интернете публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет «чуть ли не целым городом», распространяются снятые непонятно кем, и непонятно где фото и видео «владений».

Материалы такого содержания носят резко негативный характер, дезинформируют население, морально унижают председателя Совета народных депутатов и членов его семьи. В связи с этим Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову с официальной просьбой проверить уровень своих доходов, расходов, состав принадлежащего имущества, и соответствует ли распространяемая в СМИ информация действительности, и дать официальный ответ. Сообщает официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области.

Тулеев подал в отставку с поста губернатора после массовой гибели людей в ТЦ города Кемерово. Уйдя с поста губернатора Амман Тулеев избран на должность председателя областного Совета.