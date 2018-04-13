Анапа готовится к майским праздникам

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Организация в Анапе цикла мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда и Дню Победы, стала центральной темой организационного комитета, который провел заместитель главы города-курорта Валерий Королев.

Главная задача всех, кто задействован в подготовке торжеств, – провести их на высоком организационном уровне, обеспечить общественную безопасность и сделать праздники по-настоящему всенародными.

Заместитель начальника управления культуры Светлана Иоаниди сообщила, что традиционно 1 мая в 10.00 по Анапе пройдет праздничное шествие трудовых коллективов предприятий, здравниц, общественных организаций и объединений, молодежи и спортсменов. Продолжит программу в 11.30 концерт муниципального духового оркестра на сценической площадке-«ракушке». В полдень в Городском театре начнется юбилейный концерт образцового художественного ансамбля песни и танца «Солнышко» и народного музыкального шоу-театра «Арт-Союз». Праздничные мероприятия также организованы во всех сельских округах муниципалитета.

Торжества, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Городе воинской славы начнутся вечером 8 мая. Все желающие приглашаются на общегородскую патриотическую акцию «Огонь памяти» – сбор в 20.30 в Сквере боевой славы.

9 мая в 10.00 на Театральной площади начнется прохождение войск Анапского гарнизона торжественным маршем, которое продолжит шествие «Бессмертного полка». В 10.30 в Сквере боевой славы состоится митинг памяти, а с 11.00 в сквере Гудовича можно будет побывать на театрализованном «Солдатском привале» и угоститься солдатской кашей из полевой кухни. Завершит мероприятия в 20.00 праздничное представление «Бал Победы» на Театральной площади и выступление ансамбля песни и пляски Южного военного округа из Ростова-на-Дону. В 22.00 небо над Анапой раскрасит праздничный фейерверк.

В сельских округах 9 мая пройдут церемонии возложения венков и цветов к мемориалам воинской славы, праздничные и торжественные мероприятия, концертные программы.

Валерий Королев поручил ответственным сотрудникам администрации: «Необходимо поздравить всех ветеранов в городе и сельских округах. К тем, кто не может ходить, прийти на дом. Никто не должен быть забыт!»

Еще одна важнейшая тема: антитеррористическая защищенность – весь комплекс ее мер должен быть продуман до мелочей. Кроме того, Валерий Королев поставил задачу предусмотреть изменения в графике движения общественного транспорта в праздничные дни и организовать работу волонтёров.

Источник: пресс-служба администрации Анапы