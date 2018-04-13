Губернаторы соревнуются...

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Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии». Период исследования: март 2018 года.

ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере экономики.

Лидерами медиарейтинга стали Иркутская область, Смоленская область и Воронежская область.

Самые заметные события по реализации «майских указов» в сфере экономики в регионах:

Министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский сообщил, что валовой региональный продукт (ВРП) в регионе вырос по сравнению с 2016 годом на три процента и составил 1 триллион 236 миллиардов рублей. "Промышленное производство выросло на 2,6 процента, в основном за счет добычи полезных ископаемых (на 6,7 процента) и обрабатывающих отраслей (на два процента). Производство лекарств и материалов для медицины выросло более чем на 36 процентов, производство пиломатериалов — на 15 процентов. Область заняла девятое место среди всех субъектов РФ по качеству государственного управления. Оценка проводилась по 14 критериям федеральным правительством. По объему инвестиций с января по сентябрь область занимала в Сибирском федеральном округе второе место, в России — 17-е место. Объем инвестиций вырос на 3,7 процента за счет вложений в обустройство нефтегазовых месторождений, строительство золотодобывающей фабрики и производство самолета МС-21", — сообщил Евгений Орачевский.

СМИ сообщали, что Смоленск посетила делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Козаком. Совместно с губернатором Смоленской области Алексеем Островским он обозначил приоритеты в работе и обсудил шаги социально-экономического развития региона на ближайшие годы. "Благодарю Смоленскую область за то, что в прошедшем году удалось снизить уровень долговой нагрузки на 13%. Это чрезвычайно важно: снижение объема процентных расходов, при направлении этих средств на социальную сферу, развитие экономики области, вне всякого сомнения, даст свой результат", – сказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, подчеркнув, что в экономику региона вложены немалые инвестиции, в том числе и иностранные. "Мы обсуждали наши взаимоотношения с канцлером Австрии. Положительный момент: в период санкций, в период ограничений австрийской компанией на территории области реализован масштабный проект, в который вложено 25 миллиардов рублей. Это означает, что здесь прилагаются, за что также благодарю вас, необходимые усилия для создания благоприятного инвестиционного климата. Иностранные инвесторы достаточно избирательные, и то, что такой выбор пал на Смоленскую область, – позитивно", – подчеркнул Дмитрий Козак.

СМИ сообщали, что в Москве глава региона Александр Гусев и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев обсудили социально-экономическую ситуацию в Воронежской области.

Было отмечено, что динамичное развитие экономики в последние годы и опыт исполнения «майских указов» 2012 года создают условия для эффективной реализации послания президента. В частности, за последние пять лет валовой региональный продукт увеличился на 12,6 % (РФ – 0,4%), инвестиции возросли в 1,2 раза (РФ – 94,1%), а объем промышленного производства – более чем в 1,3 раза (РФ – 100,7%). Удельный вес инвестиций в объеме валового регионального продукта области составляет 32% (в РФ – 17,2%), что на 5,2% превышает целевое значение указа президента РФ. Рост производительности труда составил 121,6% к уровню 2011 года (в РФ – 103,8%). Полпред и глава региона также обсудили вопросы привлечения инвестиций в область и инвестиционное развитие предприятий.

ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в социальной сфере.

Лидерами медиарейтинга стали ЯНАО, Самарская область и Краснодарский край.

Самые заметные события по реализации «майских указов» в социальной сфере в регионах:

По половине показателей, предусмотренных майскими указами президента РФ, Ямал опережает целевые значения. Это зафиксировано в отчете о ходе реализации майских указов за 2017 год, который был рассмотрен правительством ЯНАО. Запланированное на 2017 год повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, предусмотренных майскими указами, выполнено в полном объеме, говорится в отчете. Речь идет о педагогах общеобразовательных и дошкольных учреждений, преподавателях и мастерах производственного обучения среднего профессионального образования, врачах, среднем и младшем медицинском персонале и других категориях, сообщила пресс-служба губернатора Ямала.

На внеочередном заседании самарской губернской думы приняли поправки в областной бюджет на 2018 года и на плановый период 2019 и 2020 годов. 500 млн рублей направили на доведение минимальной заработной платы низкооплачиваемых работников государственных (муниципальных) учреждений с 1 мая 2018 года до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал. Руководитель области обратил внимание депутатов и членов правительства на исполнение задачи Владимира Путина поднять минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. «Это важный шаг к преодолению целого ряда проблем в стране. Считаю крайне важным принять решение уже сегодня, – сказал Дмитрий Азаров. – Уверен, такой подход будет правильным в отношении исполнения послания президента и найдет правильную оценку жителей региона».

На Кубани увеличено финансирование государственных программ. На седьмой сессии ЗСК, в работе которой принял участие Вениамин Кондратьев, на дополнительные расходы распределено 14,9 млрд рублей. Будет увеличено финансирование по госпрограмме "Социальная поддержка граждан", весомую долю средств добавят на увеличение мест в детских садах и школах по программам "Социально-экономическое и инновационное развитие" и "Развитие образования", а также на поддержку многодетных семей, развитие здравоохранения.