Танкисты Балтийского флота провели тактическое учение с боевой стрельбой

/В России/

В рамках контрольных занятий военнослужащие отдельного танкового батальона мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу, технику и авиацию условного противника.

В тактических учениях с боевой стрельбой приняли участие более 200 человек, задействовано свыше 20 единиц вооружения и военной техники. В ходе учения личный состав танковых рот совершил марши на штатной технике из пункта постоянной дислокации к месту выполнения поставленных задач. При выдвижении к месту учений отрабатывались действия личного состава при налете авиации условного противника, по преодолению зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения.

Стрельбы на полигоне проводились штатным снарядом, как в светлое, так и в темное время суток. Танковые экипажи вели огонь на различных дистанциях по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника. Кроме того, в ходе выполнения упражнений экипажи танков совершенствовали навыки поражения мишеней, имитирующих низко летящую авиацию условного противника из зенитного пулемёта НСВТ «Утес».

В ходе учений танкисты также выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.

Источник: ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПО БАЛТИЙСКОМУ ФЛОТУ