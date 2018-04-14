Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор освятил физкультурный клуб имени святителя Николая Японского в ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю

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Православный физкультурный клуб имени святителя Николая Японского открылся в исправительной колонии №9 в рамках социального благотворительного проекта «Спорт для заключенных», реализуемого в учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю совместно с отделом по тюремному служению Свято-Екатерининского кафедрального собора г. Краснодара при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

На торжественном открытии физкультурного клуба присутствовали Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, председатель региональной ОНК Анзаур Ахиджак, член Общественной палаты Краснодарского края Виталий Мещеряков, священнослужители кубанской митрополии, руководители краевых спортивных федераций, представители СМИ, сотрудники и осужденные исправительной колонии №9.

Митрополит Исидор провел молебен и обряд освящения спортивного сооружения, после чего обратился ко всем присутствующим с архипастырским словом, поздравив со светлым праздником Пасхи и пожелав мира и добра, сил духовных и телесных, терпения и укрепления в вере.

Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов поздравил осужденных ИК-9 с появлением нового спортивного объекта и отметил, что занятия физической культурой и здоровый образ жизни сделают более успешным процесс исправления и дальнейшей адаптации на свободе.

Правящий Архиерей передал в дар осужденным пасхальные куличи и духовную литературу. От общественной палаты Краснодарского края колонии передали футбольные мячи с логотипом Чемпионата мира -2018.

После завершения торжественной части представители краевых спортивных федераций провели для осужденных мастер-классы по пауэрлифтингу, армрестлингу, гиревому спорту и силовому спорту для инвалидов. Подобные занятия, а затем и соревнования среди осужденных ИК-9 будут проводиться на регулярной основе.

Физкультурный клуб ИК-9 представляет собой крытую площадку с установленным на ней профессиональным спортивным оборудованием российского производства – тренажерами для занятий с весом (гирями, штангами, гантелями), гимнастическими снарядами, турниками, шведской стенкой, столом для проведения соревнований по армрестлингу и полем для игры в стритбол. Важной особенностью тренажерного комплекса является возможность его использования для тренировок лиц с ограниченными возможностями здоровья и проведения соревнований по паралимпийским видам спорта.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю