В Краснодаре пройдет парад Кубанского казачьего войска

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Мероприятие, посвященное 27-ой годовщине принятия закона о Дне реабилитации кубанского казачества, состоится на Театральной площади 21 апреля.

Торжества начнутся в 10 утра у войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, где праздничный молебен отслужит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

После молебна казачьи расчеты выстроятся у памятника Екатерины Второй и пройдут строем по улице Красной до Театральной площади, где ровно в полдень начнется сам парад. Возглавит его вице-губернатор региона, войсковой атаман Николай Долуда.

Под колокольный звон взвод Почетного караула вынесет на площадь и разместит у трибуны исторические казачьи святыни – знамена и регалии Кубанского казачьего войска.

По команде к «торжественному маршу» начнут прохождение взвод барабанщиков Новороссийского казачьего кадетского корпуса, пешая и конная группа Почетного караула, парадный расчет казаков, участвовавших в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве, артисты Кубанского казачьего хора, расчеты исторических отделов и округа войска. Всего более 7 тысяч казаков и более 3 тысяч участников Союза казачьей молодежи Кубани – учащихся казачьих кадетских корпусов, казачьих классов, средних и высших учебных заведений.

– Впервые в параде примет участие сочинская школа № 10 имени Сидора Белого – единственная «казачья» в городе-курорте, а также Тимашевский казачий кадетский корпус, который принял первых учащихся 1 сентября 2017 года, - сообщили в ККВ.

Также по площади пройдут парадные расчеты военных частей - 108-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия Новороссийска, военнослужащие 1537-го Краснознаменного Кубанского казачьего зенитного ракетного полка, 90-я зенитно-ракетная бригада поселка Афипский и 227-я артиллерийская бригада Майкопа - где проходят службу казаки районных обществ.

Казачий парад, как и в прошлые годы, проходит в преддверии годовщины Великой Победы. По традиции в этот день председатель Совета стариков ККВ Николай Рябцев и кадеты Кубанского казачьего корпуса имени атамана Бабыча возложат к Вечному огню на Всесвятском кладбище гирлянду.

Напомним, закон «О реабилитации репрессированных народов» был подписан 26 апреля 1991 года. С того времени началось возрождение казачества, в том числе и на Кубани.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края