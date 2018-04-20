В Ростове-на-Дону определят самого быстрого тракторного гонщика России

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20 мая на «Бизон-Трек-Шоу 2018» назовут самого быстрого тракторного гонщика России.

Победитель будет определен среди нескольких десятков участников единственного в стране тракторного ралли.

За победу в «Бизон-Трек-Шоу» будут бороться около 30 сельхозпредприятий. Волю к победе и бесстрашие вознаградят особенно ценными подарками. Финалисты соревнования увезут в свои хозяйства три трактора и плуг. Призы для аграриев предоставит Правительство Ростовской области.

Борьба обещает быть нелегкой. Гоночная трасса стала значительно экстремальней. Есть трамплины, еще более крутые спуски и подъемы, рискованные скоростные участки. Дорожное покрытие – гравий, грунт. Каждый тракторист застрахован на 1 млн. рублей.

К соревнованиям допустят тракторы с объемом двигателя до 5 литров, оборудованные специальными каркасами и ремнями безопасности.

Гонки на тракторах призваны популяризировать профессию механизатора, повысить престижность сельского труда и привлечь молодые кадры в агропромышленный комплекс.

Единственные в стране гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» проводятся с 2002 года. За минувшее время в турнире сразились более 300 спортсменов. Финалистам вручили 33 призовых трактора и десятки единиц различной техники. Известный журнал «Вокруг света» включил «Бизон-Трек-Шоу» в рейтинг «155 чудес, которые нужно увидеть своими глазами» (№ 12, 2016).

Гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу 2018» стартуют 20 мая в 10.00

на 4 км трассы Ростов-Таганрог.