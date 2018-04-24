Выставка «Импортозамещение» станет ежегодной

/В России/

Начиная с 2015 года проводится международная специализированная выставка «Импортозамещение», на которой представляются достижения отечественных производителей в ключевых отраслях.

В соответствии с подписанным распоряжением эта выставкаСнять выделение будет проводиться ежегодно при поддержке Правительства России.

Внесено Минпромторгом России во исполнение решения по итогам заседания Правительственной комиссии по импортозамещению 12 сентября 2017 года.

Стратегические задачи государства по модернизации промышленности с целью уменьшения зависимости от импорта определяют необходимость демонстрации результатов, достигнутых отечественными производителями в ключевых областях промышленности. Одним из эффективных механизмов демонстрации достижений являются международные специализированные выставки, объединяющие на одной площадке всех заинтересованных участников.

Источник: Правительство РФ