Спрос на глажку белья в Краснодаре вырос почти в 3 раза: исследование Avito

/В России/

К майским праздникам россияне решили навести полный порядок в своих домах. Эксперты Avito отмечают десятикратный рост количества запросов по стране на клининговые услуги.

С начала года спрос в некоторых категориях вырос более чем на 1000%, Краснодар занял второе место по количеству желающих заказать глажку белья.

В целом по России спрос на данную категорию вырос на 27,5%. Большими любителями «накрахмаленных нарядов» оказались жители Тюмени - запрос на эту категорию подрос на 300%. На втором месте – Краснодар (180%), на третьем – Казань (130%).

Вместе с сезоном субботников россияне активно планируют генеральную уборку в квартире. В Барнауле увеличился спрос на эту услугу на 125,5%, в Саратове – 96,2%, на третьем месте Иркутск (94,7%). Рост запросов по стране составил 28,4%%

Категория «мойка окон» по всей России выросла на 118,5%. Востребованнее всего она в Ростове-на-Дону: количество запросов увеличилось почти на 1000% (в 11 раз), в Тюмени – на 800% (в 9 раз), в Нижнем Новгороде – на 400% (почти в 5 раз).

Что касается стоимости, отгладить рубашку или костюм можно за 100 и 400 рублей соответственно, постельный комплект или шторы за 500 рублей. На генеральную уборку тарифы довольно гибкие: они зависят от метража обслуживаемых помещений, количества дополнительных услуг и, конечно, города. Традиционно высока стоимость в городах-миллионниках: 60–100 руб. за кв.м., в остальных областных центрах цифры колеблются в пределах 25–40 руб. за кв.м. Стоимость мойки окон в столице варьируется от 55 до 85 руб. за кв.м. в зависимости от типа здания, в регионах – 35-60 руб. за кв.м.

Стоить отметить, что на Avito в пик спроса появились оригинальные объявления, например: пользователь из Москвы предлагает довольно креативный подход к мойке окон – в костюме супер-героя. Семейная пара предлагает помощь по хозяйству, указывая в своей характеристике даже знак зодиака, на случай, если кому-то это важно. В категории «глажка белья» встречаются даже стихи, привлекающие внимание к объявлению.