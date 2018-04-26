/В России/

В Краснодаре дешевеет готовый бизнес

В I квартале 2018 г. в Краснодаре самыми востребованными стали компании в сфере услуг и торговли — по 27% запросов. На третьем месте остается общественное питание (19%). Средняя стоимость готового бизнеса в городе за первые три месяца составила 4 млн 577 тыс. руб. — на 7% меньше, чем за предыдущий квартал, и на 10% меньше, чем за I квартал прошлого года.

Самой дорогой категорией готового бизнеса на Avito в Краснодаре по результатам I квартала 2018 г. стали сельхозкомпании — их средняя стоимость составила 11 млн 517 тыс. руб., что на 9% выше аналогичного периода 2017 г. Также в лидерах оказались производственные предприятия (8 млн 883 тыс. руб.), однако по сравнению с I кварталом прошлого года этот бизнес потерял в стоимости 48%. Категория «Сфера услуг», наоборот, заметно подорожала (42%), их средняя цена составила 6 млн 76 тыс. руб.

 

Интернет-магазины стали для краснодарцев самым доступным видом бизнеса, как и в целом по России. Их средняя стоимость составила 364 тыс. руб. и по сравнению с прошлым годом поднялась на 110%.

По средней цене готового бизнеса на Avito за I квартал 2018 г. Краснодар занимает третье место среди городов-миллионников. Его средняя стоимость составила 134% от среднероссийского показателя в 3 млн 429 тыс. руб. и 99% от максимальной цены по стране, установленной в Ростове-на-Дону (4 млн 634 тыс. руб.).

Сейчас на Avito в Краснодаре можно найти такие предложения готового бизнеса:

?? фаст-фуд, точка общепита;

?? яндекс.такси, предложение о сотрудничестве и организации бизнеса;

?? аппарат мороженого — автомат для штучной продажи мороженого с функцией игры.

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Категория: Новости / В России

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