/В России/

Холдинг «Солнечные продукты» отправил первую партию наливного подсолнечного масла

Саратов, 26 апреля 2018 г. Холдинг «Солнечные продукты», один из лидеров масложирового рынка России, отправил по воде первую в этом году партию подсолнечного масла объемом 5 тысяч тонн.

Масло наливом отправлено по реке Волга напрямую с завода в Балакове танкером под названием «Балт Флот 17». Поставка будет осуществлена в город Ростов-на-Дону.

На Волге большая навигация открылась еще 8 апреля, но акватория вблизи завода в Балакове оставалась покрытой льдом. Руководством завода было принято решение о проведении ледокольных операций с привлечением технического флота.

- В течение дня маршрут для танкера был проложен наемным ледоколом. Вовремя проведенные работы позволили  своевременно отгрузить продукцию и  выполнить  взятые на себя обязательства, - подчеркивает Александр Хорошилов, исполнительный директор предприятия.

Отгрузки по воде – одно из перспективных направлений логистики. В 2017 году в период навигации – с мая по ноябрь – завод в Балакове отгрузил 17 судов – 43 тысячи тонн подсолнечного масла наливом и около 9 тысяч тонн гранулированной лузги. Также в прошлом году от причала предприятия отправились десять кораблей с общим объемом груза более 30 тысяч тонн зерновых культур.

 

«Солнечные продукты» — российский вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, специализирующийся на растениеводстве, производстве растительных масел и продуктов на их основе. Входит в тройку лидеров масложирового рынка.

В состав холдинга входят аграрные предприятия, элеваторные комплексы, маслоэкстракционные заводы в Саратовской области и Краснодарском крае, жировые комбинаты в Саратове, Москве и Новосибирске, а также торговые дома с широкой сетью представительств в России и странах СНГ. Численность сотрудников холдинга по состоянию на начало 2017 г. — более 5,5 тыс. чел.

«Солнечные продукты» занимают 2-е место в России по объему производства сырого подсолнечного масла, жиров и маргаринов для промышленности, 3-е место по объему производства фасованного маргарина и 4-е место на рынке майонезов, сохраняя лидирующие позиции во всех сегментах в домашних регионах. Холдинг входит в Top 30 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в РФ, в управлении холдинга находится 157 тыс. га земель.

«Солнечные продукты» — ключевой актив группы компаний «Букет», реализующей проекты в аграрном секторе, пищевой промышленности, машиностроении, банковском и девелоперском бизнесе в России и за рубежом.

Источник: www.solpro.ru

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Геленджик поступил современный компьютерный томограф

Стартовала гражданская кампания «Георгиевская лента»

Новый «Тренер» понравился футболистам Геленджика

Новые машины скорой помощи получили медики Геленджика

Холдинг «Солнечные продукты» отправил первую партию наливного подсолнечного масла