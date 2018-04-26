Холдинг «Солнечные продукты» отправил первую партию наливного подсолнечного масла

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Саратов, 26 апреля 2018 г. - Холдинг «Солнечные продукты», один из лидеров масложирового рынка России, отправил по воде первую в этом году партию подсолнечного масла объемом 5 тысяч тонн.

Масло наливом отправлено по реке Волга напрямую с завода в Балакове танкером под названием «Балт Флот 17». Поставка будет осуществлена в город Ростов-на-Дону.

На Волге большая навигация открылась еще 8 апреля, но акватория вблизи завода в Балакове оставалась покрытой льдом. Руководством завода было принято решение о проведении ледокольных операций с привлечением технического флота.

- В течение дня маршрут для танкера был проложен наемным ледоколом. Вовремя проведенные работы позволили своевременно отгрузить продукцию и выполнить взятые на себя обязательства, - подчеркивает Александр Хорошилов, исполнительный директор предприятия.

Отгрузки по воде – одно из перспективных направлений логистики. В 2017 году в период навигации – с мая по ноябрь – завод в Балакове отгрузил 17 судов – 43 тысячи тонн подсолнечного масла наливом и около 9 тысяч тонн гранулированной лузги. Также в прошлом году от причала предприятия отправились десять кораблей с общим объемом груза более 30 тысяч тонн зерновых культур.

«Солнечные продукты» — российский вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, специализирующийся на растениеводстве, производстве растительных масел и продуктов на их основе. Входит в тройку лидеров масложирового рынка.

В состав холдинга входят аграрные предприятия, элеваторные комплексы, маслоэкстракционные заводы в Саратовской области и Краснодарском крае, жировые комбинаты в Саратове, Москве и Новосибирске, а также торговые дома с широкой сетью представительств в России и странах СНГ. Численность сотрудников холдинга по состоянию на начало 2017 г. — более 5,5 тыс. чел.

«Солнечные продукты» занимают 2-е место в России по объему производства сырого подсолнечного масла, жиров и маргаринов для промышленности, 3-е место по объему производства фасованного маргарина и 4-е место на рынке майонезов, сохраняя лидирующие позиции во всех сегментах в домашних регионах. Холдинг входит в Top 30 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в РФ, в управлении холдинга находится 157 тыс. га земель.

«Солнечные продукты» — ключевой актив группы компаний «Букет», реализующей проекты в аграрном секторе, пищевой промышленности, машиностроении, банковском и девелоперском бизнесе в России и за рубежом.

Источник: www.solpro.ru