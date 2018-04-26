В Анапе приводят в порядок места захоронения героев Великой Отечественной войны

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Большая и очень важная работа идет в муниципалитете в преддверии Дня Победы.

По поручению главы города-курорта Юрия Полякова в сельских округах приводят в порядок памятные места, мемориалы, братские могилы. На помощь в благом деле приходят депутаты, общественники и школьники.

В Виноградном сельском округе облагораживают территорию, прилегающую к братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Выложили плитку вокруг памятника и на дорожке к нему. Как рассказал глава округа Александр Кудаев, со дня на день планируется подсыпать клумбы рядом, а школьники наведут окончательный блеск, прибрав у памятного места.

В Джигинке сделали небольшой косметический ремонт и навели санитарный порядок на братской могиле на улице Центральной, старые деревья выкорчевали, высадив взамен молодые березки. А вот в Уташе приложили максимум усилий, чтобы обновить памятник. Его оштукатурили, покрасили, положили плитку вокруг и на дорожке.

В Супсехском округе большое внимание уделили пяти памятным местам. На обелиске Дмитрия Калинина провели косметический ремонт, там же в Варваровке покрасили памятник на братской могиле, рядом высадили можжевеловые деревья. В селе Супсех на братской могиле уложили плитку на прилегающей территории. В Сукко отремонтировали ступеньки и обновили фасад памятника на улице Советской.

В станице Анапской активисты и школьники под руководством и при активном участии депутата Совета города-курорта Светланы Хижняк и администрации сельского округа навели порядок у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. Стену памяти взрослые оштукатурили, а дети обновили на ней имена своих героических предков.

Жители Рассвета тоже готовятся достойно встретить 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На аллее Славы в хуторе 8 мая состоится открытие мемориальной доски с фамилиями погибших в годы войны хуторян.

Это лишь несколько примеров. Такая работа ведется на территории всей Анапы: наводится санитарный порядок, ведется обрезка аварийных и сухих деревьев. Как символ торжества жизни везде появляются молодые саженцы.

Источник: пресс-служба администрации Анапы