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Строители завершили укладку асфальта на автодорожной части Крымского моста: асфальтобетонной смесью покрыты в два слоя все мостовые пролеты сооружения. Одновременно дорожники продолжают обустройство автодороги, готовясь к открытию движения легковых автомобилей и автобусов, назначенному на май этого года.

«Мы в эти дни завершили в полном объеме работы по укладке асфальтобетона на протяжении 19 км автодорожной составляющей, остаются последние штрихи по укладке примыкания к деформационным швам, технологические проходы, - сказал замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин. - Уложенный асфальт соответствует требованиям, предъявляемым к такому покрытию для обеспечения качественного сцепления колес автомобилей с дорогой».

Работы по асфальтированию моста начались в июле 2017 года на пилотном участке на мостовых пролетах над островом Тузла. В целом строителям предстояло уложить нижний слой асфальтобетона толщиной 6 см на площади более 380 тысяч кв. метров, а затем покрыть его верхним слоем асфальта толщиной 5 см.

Основной объем этих работ был выполнен весной этого года – после того, как в Керченском проливе окончательно установилась благоприятная погода. Так, больше трети от проектного объема – 113 тысяч кв. метров – были покрыты верхним слоем с начала нынешнего апреля. И самый высокий темп укладки строители показали за последнюю неделю работ, когда щебеночно-мастичный асфальтобетон был уложен на площади почти 60 тысяч кв. метров.

Сейчас дорожники сосредоточены на финальных типах работ. Установлены уже почти все мачты освещения (всего их 1072), барьерное ограждение выполнено более чем на 80 % от проекта (всего – более 75 км), шумозащитные экраны смонтированы более чем наполовину. Идет нанесение горизонтальной разметки на дорожное полотно.

Вскоре на Крымском мосту появятся и дорожные знаки: всего их будет 61. Кроме того, на участках сопряжения моста с подходами со стороны Краснодарского края и Республики Крым установят 2 информационных щита.

Справка

Асфальтобетонная смесь для автодороги по Крымскому мосту готовилась с применением модифицированного полимерными добавками битума – современного вяжущего материала. Он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. В смесях – исключительно кубовидный щебень узких фракций, содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы близко к нулю. Оптимальный состав смеси и высокая степень уплотнения гарантируют прочность, долгий срок службы и водостойкость покрытия. Верхний слой выполнялся из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Это слой износа, поэтому в его составе повышенное содержание щебня. Он обеспечит требуемый коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорогой и долговечность покрытия. Тип и марка асфальтобетона, его компоненты и пропорциональный состав определялись на основании проектной категории дороги, условий эксплуатации моста и климатических особенностей региона. Состав подбирался и рассчитывался в строительной лаборатории. Асфальтобетон производился на мобильных заводах, развернутых по обоим берегам Керченского пролива

Источник: most.life