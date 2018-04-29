2 июня Карнавалом в Геленджике откроют новый курортный сезон

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На набережной, площадях и в скверах весь день жителей и гостей будут развлекать аниматоры и сказочные персонажи, развернутся ярмарки и выставки, пройдут интерактивные программы.

Утром у городского музея жителей и гостей курорта научат танцевать мазурку и польку, в сквере «Город сказок» для детей пройдут сказочные состязания с участием героев любимых сказок, а в сквере Хильдесхайма можно будет сделать фотографии в национальных костюмах городов-побратимов Геленджика. В это же время на всех концертных площадках будут выступать творческие коллективы Кубани, Геленджика и других регионов России.

Вечером по центральным улицам курорта с песнями и танцами пройдет костюмированная колонна. В карнавальном шествии примут участие около полутора тысяч артистов со всей России и порядка 30 декорированных платформ, среди которых будут и проекты участников фестиваля-конкурса воздушных шаров.

Зрители вечернего гала-концерта отправятся в путешествие по курортному сезону. Языком творчества артисты расскажут о Геленджике, его сельских округах и городах-побратимах, вспомнят историю первых геленджикских карнавалов (на экране будут представлены исторические видеокадры).

Пригласят зрителей гала-концерта и на пенную дискотеку с богом морей Нептуном, а также битву тортами с двойниками Чарли Чаплина.

Также в мероприятии примет участие военный оркестр главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Традиционно в вечерней программе Карнавала состоятся световое и пиротехническое шоу. Кульминацией гала-концерта станут не только зажигательные бразильские танцы, но и впервые на Карнавале в Геленджике будет массово исполнен французский канкан.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик