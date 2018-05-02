РЕН ТВ и Росгвардия проедут по России в память о Великой Победе

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Росгвардия и РЕН ТВ организуют федеральный автопробег по регионам России. По одному из масштабных маршрутов в составе колонны проедет ведущий программы "Военная тайна" Игорь Прокопенко. Он направится в Смоленск на встречу со зрителями.

Военно-патриотический автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» пройдёт в России во второй раз. Он будет посвящён 73-й годовщине победы Советской армии в Великой Отечественной войне. Мероприятия займут 4 дня – с 3 по6 мая. Автомобили пройдут по местам боевой славы солдат Второй мировой и соберут материалы для мемориального альбома героев войны.

Старт автопробегу в Центральном округе РФ даст глава Росгвардии генерал Виктор Золотов – 3 мая, в 11:00, у «Вечногоогня» на Поклонной горе.

«Цель акции – это духовно-патриотическое воспитание нашей молодёжи. Чтобы они не забывали, какой ценой досталасьнашей стране и нашему народу эта Великая Победа», – отметил он.

В открытии пробега примет участие заместитель генерального директора РЕН ТВ по документально-публицистическимпроектам Игорь Прокопенко. В составе центральной автоколонны он отправится из Москвы по историческому маршрутуСтарой Смоленской дороги. 5 мая в Смоленске журналист встретится со зрителями и почтит память павших в Великойвойне.

«Дорогие друзья из Смоленска! – обратился к жителям города Игорь Прокопенко. – 5 мая в вашем замечательномгороде состоится творческая встреча. Посвятим её Великой Победе! Расскажу о новых расследованиях «Военной тайны». Поговорим о подвигах наших солдат. Послушаю вас. Отвечу на ваши вопросы».

Встреча с Игорем Прокопенко состоится в сквере Памяти Героев, 5 мая в 14:00. Во время торжественных мероприятий в Смоленске будут выступать приглашённые артисты, откроются выставка техники и полевая кухня. После общения созрителями ведущий «Военной тайны» на РЕН ТВ снова присоединится к участникам пробега.

Автоколонны Росгвардии и РЕН ТВ также пройдут по Северо-Западному округу (Санкт-Петербург и Калининград), Приволжскому округу, Северному Кавказу, по Екатеринбургу, Новосибирску, Челябинску, Омску, Томску, Ростову-на-Дону и другим городам.

В Северо-Западном округе информационным партнером события выступит городской телеканал «78».

По итогам всероссийской патриотической акции Росгвардия подготовит фотоальбом «Вахта памяти», который будет передан в музей Федеральной службы войск национальной гвардии РФ для организации специальной выставки.

Новости с места событий и полное освещение автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» смотрите нателеканале и сайте РЕН ТВ, а также в эфире и на сайте «Пятого канала», IZ.ru и телеканале «78».

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям