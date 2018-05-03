Более 500 тысяч жителей Кубани примут участие в акции «Бессмертный полк»

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Такие данные были озвучены в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию Дня Победы, которая прошла сегодня в краевой столице.

В мероприятии приняли участие директор департамента внутренней политики администрации края Галина Москалева, заместитель министра культуры региона Александр Никитин, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Роман Дикий, член Центрального штаба ВООД «Бессмертный полк» Борис Левитский.

– Подготовка ко Дню Великой Победы всегда занимает особое место в жизни региона. Нынешний год не станет исключением. Всего запланировано более 2 тысяч мероприятий, которые пройдут во всех муниципалитетах. Это праздничные концерты, музыкально-патриотические программы, познавательные лекции, спартакиады и эстафеты, выставки и многое другое, – сообщила Галина Москалева.

В рамках празднования Дня Победы на Кубани 9 Мая в шестой раз пройдет общенародная патриотическая акция «Бессмертный полк». Ожидается, что в ней примут участие более 500 тысяч человек в 355 населенных пунктах края, уточнил Борис Левицкий.

В Краснодаре акция стартует в 13.00. «Бессмертный полк» пройдет по улице Красной – от сквера им. Жукова до площади Памяти Героев, где завершится возложением венков и цветов к Вечному огню.

Для всех активистов и участников создан всероссийский электронный портал и краевой сайт. Каждый желающий может разместить информацию о ветеранах, опубликовать его фото из семейного альбома на всероссийском сайте Движения polkrf.ru. Для удобства жителей края действует региональный сайт polk23.ru, на котором публикуются актуальные новости, а также вся необходимая информация о месте и времени проведения акции в городах и районах Кубани.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края