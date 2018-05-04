В ответ на информацию

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В ответ на размещенную в социальной сети instagram (https://www.instagram.com/p/BiUHoo0A7IV/ 03.05.2018) информацию от подписчика, пожелавшего остаться неизвестным, о неустранении повреждения в поселке Соленый на улице Набережной ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» сообщает следующее.

На данном участке водовода в поселке Соленый повреждений и утечек нет. Стоит отметить, что и звонков в аварийно-диспетчерскую службу ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» с сообщением о повреждении на водоводе по данному адресу не поступало ни в апреле, ни в мае 2018 года. Фотография, выставленная в социальных сетях, не соответствует действительности – диаметр труб в поселке Соленый, где проживает всего 490 человек, не превышает 100 мм.

Фотография была сделана 3 мая 2018 года на магистральном водоводе МТ-1 диаметром 500 мм. На ПК-44+65 произошло повреждение трубы. Следует подчеркнуть, повреждение на магистрали появилось только 3 мая, так как бригадами предприятия ежедневно производится обследование технического состояния магистральных трубопроводов.

Аварийная бригада РЭУ «Таманский групповой водопровод» оперативно выехала на место. На стальном магистральном водопроводе МТ-1, находящемся в эксплуатации более 45 лет, образовался свищ, который был оперативно устранен. Ремонтные работы производились без снижения объема подачи воды потребителям, чтобы жители не испытывали проблем с водой. Утечка была устранена в короткие сроки и с надлежащим качеством.