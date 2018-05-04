Более 150 деревьев высадили в Кабардинке

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Сельчане продолжают активно готовиться к курортному сезону и благоустраивать село.

Саженцы черной сосны появились на улице Революционной при въезде в село со стороны Геленджика.

По словам главы администрации Кабардинского внутригородского округа Григория Кялова, для высадки деревьев не пришлось организовывать отдельные бригады. К общему делу присоединились сотрудники предприятий, местной администрации, депутаты и тосовцы.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик