/В России/
Более 150 деревьев высадили в Кабардинке
Сельчане продолжают активно готовиться к курортному сезону и благоустраивать село.
Саженцы черной сосны появились на улице Революционной при въезде в село со стороны Геленджика.
По словам главы администрации Кабардинского внутригородского округа Григория Кялова, для высадки деревьев не пришлось организовывать отдельные бригады. К общему делу присоединились сотрудники предприятий, местной администрации, депутаты и тосовцы.
Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик