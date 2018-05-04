Подготовка Южного таможенного управления к реализации системы Tax Free

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Южное таможенное управление принимает участие в реализации пилотного проекта по компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 828-р в пилотный проект по реализации системы Tax Free включены воздушные пункты пропуска расположенные в аэропорту г. Сочи, аэропорту Платов г. Ростова-на-Дону и аэропорту Гумрак г. Волгограда.

Система Tax Free предусматривает возможность компенсации иностранным физическим лицам (не гражданам государств ЕАЭС) суммы НДС, уплаченной при приобретении товаров в розничной сети, в случае вывоза указанных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 105 установлен перечень мест размещения организаций розничной торговли или их обособленных подразделений для включения в список организаций розничной торговли, участвующих в пилотном проекте. Компенсация НДС возможна при совершении покупок в течение одного дня на сумму не менее 10 000 руб. в соответствующих организациях розничной торговли (п. 6 ст. 169.1 НК РФ).

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления