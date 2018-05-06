Военный политолог: Ни у кого не должно быть сомнений, что Крым неприступен

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Командование Южного военного округа сообщило о предстоящем размещении в Крыму комплексов С-400 и "Панцирь-С".

Это сообщение в эфире радио Sputnik прокомментировал военный политолог Андрей Кошкин.

Соединения ПВО в Крыму получат ракетные комплексы С-400 и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников.

По его словам, сегодня части ВВС и ПВО в Крыму полностью обеспечены новейшими образцами вооружения.

На аэродромах боевую задачу готовы выполнить истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник". На дежурстве стоят комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С".

В 2017 году на новые и модернизированные образцы перевооружили более двадцати соединений и воинских частей. Сейчас доля новейших вооружений в ЮВО превышает 63%. В 2018 этот показатель дойдет до 70%.

Укрепление ВВС и ПВО в Крыму в эфире радио Sputnik прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Политическое руководство нашей страны, оборонные структуры делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность нашего государства по всему периметру границы. И, конечно же, особым и чрезвычайно ответственным в этом смысле регионом является Крымский полуостров. Его безопасность нужно обеспечить на таком уровне, чтобы ни у кого не было сомнения, что он неприступен. Поэтому современные зенитные системы в Крыму совершенно необходимы, особенно с учетом того внимания, которое оказывает этому региону Североатлантический блок", – сказал Андрей Кошкин.

Источник: https://ria.ru/radio/