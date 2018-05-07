Общественные приемные поисковых организаций в рамках проекта «СУДЬБА СОЛДАТА» начали свою работу на Кубани
Великая Отечественная война затронула каждую российскую семью, и, несмотря на то, что со дня ее окончания прошло уже более 70 лет, эта тема до сих пор находит широкий отклик в сердцах наших соотечественников.
В «Поисковое движение России» ежедневно обращаются люди со всей страны и даже из-за рубежа, которые хотят узнать о судьбах своих родных, пропавших без вести на полях сражений.
В рамках проекта «Судьба солдата» мы хотим собрать лучшие практики работы по установлению судеб пропавших в годы Войны защитников Отечества и распространить их по всей стране. Выстроить систему помощи россиянам, которые ищут своих родных, пропавших в годы Великой Отечественной, основываясь на нашем многолетнем опыте работы с электронными базами данных Минобороны и архивными документами. Проект реализуется при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.
В преддверии всенародного праздника - Дня Победы региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Краснодарском крае открывает на базе 4-х поисковых общественных организаций
Общественные приемные проекта «СУДЬБА СОЛДАТА».
В общественные приемные проекта смогут обратиться местные жители с просьбой об установлении судьбы своих родственников пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Обратившиеся смогут заполнить анкеты-запросы, которые будут отработаны волонтерами поисковых организаций.
Первая общественная приемная провела свою работу 4 мая 2018 года в городе Краснодаре на базе Средней общеобразовательной школа № 52. Школьная поисковая группа «Мемориал» принимала заявки от населения в течение 4-х часов.
В День Победы общественные приемные будут действовать:
9 мая 2018 года с 15.00 до 18.00 часов в городе Краснодаре на площади
ТРК «ОZ-молл» (Краснодар, ул. Крылатая, 2) в рамках Благотворительного фестиваля «ПЕСНИ ПОБЕДЫ» радиостанции DFM – Краснодар
Школьный краеведческий поисковый отряд «Патриоты Кубани»
контактное лицо: руководитель отряда Боровиков Павел Александрович,
тел.: 8(928)419-15-59
9 мая 2018 года с 9.00 до 13.00 в городе Краснодаре, станице Старокорсунской (улица Красная 27/1, СДК «Старокорсунский»).
Поисковая группа «Обелиск» МБОУ СОШ 86.
Контактное лицо: руководитель группы Ольга Петровна Манвелова,
тел.: 8(964)79-72-25
9 мая 2018 года с 9.00 до 13.00 часов в станице Полтавской Красноармейского района (Центральный парк)
Краснодарская региональная общественная поисковая организация Военно-патриотический отряд «ЗДЕБОР»
Контактное лицо: руководитель организации Виталий Николаевич Руликов-Черный, тел.: 8(953)11-23-24