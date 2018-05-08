В городах-героях Севастополе, Керчи, Новороссийске прошли генеральные репетиции военного парада

/В России/

В городах-героях Севастополе, Керчи и Новороссийске, столице Республики Крым – Симферополе – прошли генеральные репетиции парадов в ознаменование Дня Победы.

Был полностью отработан хронометраж и ритуал проведения торжественных мероприятий, состоялся смотр парадных расчетов, оценена их слаженность.

Всего к завершающему этапу подготовки по празднованию 9 Мая было привлечено более 4500 тысяч военнослужащих Черноморского флота, соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа, представителей других силовых ведомств, а также кадеты и отряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В механизированной части тренировки парадов задействовали более 100 единиц боевой техники береговых войск и армейского корпуса, входящего в состав Черноморского флота, а также образцы вооружения армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа