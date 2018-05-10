На «Аллее космонавтов» в Архипо-Осиповке - ещё одно дерево

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Его высадил Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Федор Николаевич Юрчихин.

Традиция высаживать деревья в Архипо-Осиповке появилась в 2011 году. Её основоположниками стали космонавты Олег Скрипочка и Александр Кале. На минувших выходных «Аллея космонавтов» стала ещё больше. На ней вместе с жителями Архипо-Осиповки высадил тую Федор Юрчихин.

После высадки дерева почетный гость и жители села возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина. Также в рамках мероприятия Федор Юрчихин в Музее космонавтики провёл открытый урок для школьников, на котором рассказал о том, как готовился к полету в космос, о невесомости и многом другом. Ребята слушали космонавта затаив дыхание и не упустили возможность задать свои интересующие вопросы.

Стоит отметить, что в рамках приезда в Геленджик Федор Юрчихин встретился с главой муниципалитета Виктором Хрестиным. «Для нас большая честь принимать таких уважаемых людей. Рад, что и Федор Николаевич с теплотой отзывается о нашем городе», - написал на своей странице в Facebook мэр курорта.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик