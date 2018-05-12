Бронзовый шлем найден на Таманском полуострове

/В России/

Ученые Института археологии РАН при раскопках захоронений V века до нашей эры на Таманском полуострове обнаружили греческий бронзовый шлем коринфского типа — такие шлемы носили воины во времена классической Греции, именно в них скульпторы изображали Перикла и богиню Афину. И это первая подобная находка в Северном Причерноморье.

«Шлем относится к коринфскому типу, группе «Гермиона» и датируется первой четвертью V века до нашей эры. Единственный подобный шлем на территории бывшей Российской империи был найден в середине XIX века в Киевской губернии в кургане у села Ромейковка. В греческих городах Северного Причерноморья подобные шлемы ранее не встречались», — говорит руководитель экспедиции Роман Мимоход.

Сочинская экспедиция Института археологии под руководством Мимохода уже третий год проводит раскопки некрополя «Волна-1», который находится в четырех километрах к северу от поселка Волна у подножия горы Зеленская в юго-западной части Таманского полуострова. Это поселение возникло в период позднего бронзового века и было достаточно крупным для своего времени. С VI века до нашей эры и до второй четверти IV века до нашей эры, в период колонизации Северного Причерноморья здесь существовал греческий полис. За время работы экспедиции было исследовано более 600 захоронений жителей этого полиса.

В ту эпоху значительная часть Таманского полуострова входила в состав Боспорского царства – эллинистического государства, располагавшегося по обе стороны Керченского пролива. Собственно греческие полисы занимали территории, как непосредственно примыкавшие к морю, так и в некотором отдалении от него, а за их пределами жили оседлые и кочевые племена синдов, меотов и, возможно, киммерийцев. В настоящий момент ученые не знают о каких-либо варварских поселениях, существовавших на Тамани синхронно с греческими полисами. Но полисы не были герметичны: их жители вели активную торговлю с местными племенами, и постепенно в их культуру и быт проникали местные традиции.

Об этом свидетельствует, в частности, одна из находок: в 2017 году археологи нашли солонку с греческой надписью, из которой следовало, что она принадлежала жене некоего Ататея. По словам Романа Мимохода, греческая женщина написала бы свое имя, а определение себя через супруга свидетельствует о влиянии варварской культуры. Сезон раскопок 2018 года начался недавно, но уже были сделаны находки, которые можно назвать уникальными. Археологи обнаружили захоронения воинов-всадников, отличающиеся от найденных ранее. В погребениях, расположенных по внешней стороне некрополя, воины лежат с оружием, а рядом с ними лежат взнузданные кони. В некоторых могилах на сосудах встречаются граффити с греческими именами. Захоронения совершены по одинаковому обряду и датируются одним временем – предположительно третьей четвертью и началом последней четверти V века до нашей эры.

Но самой интересной находкой оказался шлем коринфского типа, обнаруженный в одном из захоронений. Этот тип шлемов появился в Греции еще в VI веке до нашей эры и активно использовался до второй четверти V века до нашей эры. Коринфский шлем стал одним из символов Древней Греции классического периода – именно такие шлемы изображены на греческой вазописи, на статуе Афины и воинов-гоплитов с рельефов Парфенона, на голове Перикла.

Первоначально такие шлемы полностью закрывали голову и были похожи на ведро с прорезями для глаз. Шлем полностью защищал голову, но ограничивал обзор по сторонам, поэтому считается, что воины в таких шлемах, как правило, сражались в фаланге и воину не было нужно следить за передвижениями врага сбоку. Позже шлемы стали делать так, чтобы воин имел возможность поднять шлем и сдвинуть назад. Такой возможностью обладали почти все развитые типы шлемов. Верх шлема часто украшали гребнем из конского волоса. Одновременно существовали другие, открытые типы шлемов.

Шлемы являются довольно редкой находкой и встречаются, в основном, в погребениях знатных воинов. Появляются они в погребениях боспорской знати с IV века до нашей эры.

Коринфский шлем из погребения «Волна-1» — это первая такая находка в грунтовых некрополях греческих колоний Северного Причерноморья. По мнению Романа Мимохода, это шлем греческого воина, погибшего в бою. Неизвестно, в какой войне он участвовал — это могла быть завоевательная война Боспора против Синдики — государства, располагавшегося в южной части Таманского полуострова.

Заведующий Отделом классической археологии ИА РАН Владимир Кузнецов считает, что шлем указывает на социальный статус воина. «По всей видимости, это воин, погибший в битве и похороненный не в родном городе, а поблизости от места гибели. Именно поэтому могила представляет собой не склеп, а простое погребение. Шлем свидетельствует о его статусе как полноправного гражданина какого-то полиса, вероятнее всего одного из боспорских городов, а также об определенном уровне благосостояния», — считает Владимир Кузнецов.