Новый арт-объект Перми – символ благосостояния и долголетия!

/В России/

20 мая, во Всемирный День пчёл, в Перми презентуют новый арт-объект – гигантский памятник пчеле, высадят 120 кустов медоносов, дадут старт всероссийской акции «Медовый меридиан».

Всех присутствующих на празднике, который пройдёт на курорте ТЕНТОРИУМ SPA (ул. Встречная, 37) будут угощать большим пловом – символом единения и согласия. А накануне, 19 мая в Перми, на курорте ТЕНТОРИУМ SPA (ул. Встречная,37) состоится первая Всероссийская конференция, посвящённая защите пчёл, с участием учёных России, пчеловодов-практиков, производителей продуктов пчеловодства, представителей власти. Участники конференции выработают собственную резолюцию, в которой будут сформулированы предложения в «Государственную Программу сохранения медоносной пчелы, полезной энтомофауны и развития пчеловодства».

В этот же день подобные мероприятия (конференция и открытие памятника пчеле) пройдут в Словении (в пос. Вишня Гора будет установлен интерактивный памятник серной пчеле Carniolan). В середине мая специально к Всемирному дню пчел Банк Словении выпустит монету номиналом 2 евро с мотивом соты в виде глобуса. Тираж монеты составит 1 миллион, она будет циркулировать по всей зоне евро. Автор проекта - Янез Бизяк.

Так словенцы и россияне отпразднуют первый законный праздник медоносов, который внесён в календарь значимых дат мира Генеральной Ассамблеей ООН. И словенцы, и россияне обменяются видео-обращениями, ведь вместе они делают одно общее дело – сохраняют пчелу на планете Земля, а значит, сохраняют жизнь.

Как известно пчела – хранительница жизни. Учёными доказано: четыре пятых растительного мира всей планеты погибло бы, не оставив новых поколений, если бы растения не опыляли пчёлы. Одна семья медоносных пчёл за день посещает 2 млн. цветков! Медоносы живут на земле более 110 млн. лет. И всё это время они заботятся об экосистеме земли. Пришло время людям позаботиться о пчёлах. По данным Благотворительного Фонда возрождения и сохранения традиций пчеловодства «Планета пчёл», в США пчелиные колонии после каждой зимы сокращаются на 30-35%, в Европе – приблизительно на 20%. В России за последние 10 лет численность пчелосемей сократилась на четверть.

Памятник пчеле, который установят в Перми, будет самым большим в России. Автор изваяния – скульптор Николай Тютнев. На гигантской металлической сфере со стилизованными гранями в виде сот будет водружена «золотая» медовая царица. Длина тела самой пчелы – 2.1 метра, размах крыльев – 1.85 метров. Диаметр символической сферы, на которой расположится медовая царица (высота) – 3.75 метра.

Инициатива установки памятника принадлежит президенту российской медовой компании ТЕНТОРИУМ® Раилю Хисматуллину. Идею поддержали Тенториумовцы со всей России. Около 300 000 человек почти год собирали монеты советского периода. В результате было собрано около 100 кг. советских денег. Из них были отлиты детали памятника – символическая сота и жало пчелы – символ успеха и благосостояния дистрибьюции.

У нового Арт-объекта уже есть своя легенда на счастье. Для того, чтобы жизнь наполнилась здоровьем и благополучием, нужно кинуть в сферу монетку через левое плечо, постаравшись при этом попасть в самый центр постамента. Пчела непременно вернёт сторицей.

Кроме того, каждый россиянин сможет стать участником всероссийской акции Фонда защиты пчёл «Медовый меридиан». Для того, чтобы внести свой вклад в защиту самых главных опылителей на земле необходимо пригласить к участию в проекте единомышленников и совместно создать свой кусочек общего Медового меридиана – нарисовать картины формата 30X30 на холсте любыми живописными средствами. 20 мая на территории курорта ТЕНТОРИУМ SPA (ул. Встречная,37) дизайнеры проведут мастер-класс по рисованию, зададут верный вектор благотворительного творчества. Каждый организатор проекта в своём городе будет считаться Послом проекта «Медовый меридиан» и получит от инициаторов акции Благодарственное письмо. Позже из этих картин в разных уголках страны будут создаваться передвижные выставки – символы добра, единения, сохранения жизни на земле.

Место проведения: г. Пермь, ул. Встречная, 37

Время проведения конференции: 19 мая 2018 года, 10.00

Церемония открытия памятника: 20 мая в 12.00