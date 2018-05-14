Евпатория породнилась с французским Мариньяном

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Руководители Евпатории и французского города Мариньян подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве.

Об этом сообщается на официальном сайте депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека, передает корреспондент 3652.ru

Церемония состоялась в Евпатории. С французской стороны документ подписал мэр города Мариньян Эрик Лье Диссэз, со стороны Евпатории — глава муниципального образования города Олеся Харитоненко.

«Не понимаю, когда людям мешают выбирать свою свободу и принадлежность. Уверен, со временем все разъяснится. Когда мы прибыли в Евпаторию, мы заметили тёплое отношение крымчан к иностранцам, к незнакомым людям. Меня восхищает патриотизм, который у вас в сердцах и в глазах», — подчеркнул Эрик Лье Диссэз.

В состав французской делегации помимо мэра Мариньяна вошли вице-мэр г. Мариньян по вопросам образования и воспитания детей раннего возраста Вероник Прадель и глава представительства ДНР во Франции Юбер Файяр.

В своём приветственном слове Юбер Файяр поблагодарил Руслана Бальбека за организацию сегодняшней встречи, а также отметил, что очень рад видеть «своего друга».

В свою очередь, депутат Госдумы поблагодарил гостей из Франции за их справедливую и однозначную позицию насчёт статуса Крыма. «Уверен, что это историческое событие сблизит не только сами города, но и наши народы.Я очень рад, что вы, помимо протокольной части, уделяете свободное время общению с простыми крымчанами. Поэтому вы сможете увезти с собой кусочек крымского гостеприимства», - сказал Руслан Бальбек, обращаясь к гостям полуострова.