В Саратове открылся Центр инновационных технологий в мелиорации

/В России/

Это совместный проект Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова и холдинга “Солнечные продукты”, одного из лидеров масложирового рынка России, направленный на подготовку высококвалифицированных кадров в сфере мелиорации.

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор СГАУ Николай Кузнецов, заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области Александр Зайцев, вице-президент группы компаний “Букет” Кирилл Семенов, руководитель агродивизиона холдинга “Солнечные продукты” Дмитрий Лабурцев, декан факультета инженерии и природообустройства СГАУ Дмитрий Соловьёв, директор “Саратовмелиоводхоза” Юрий Заигралов.

– Один из самых крупных и важных проектов, который агродивизион реализует в Саратовской области, – это мелиорация засушливых земель левобережья, – сказал Дмитрий Лабурцев, выступая на церемонии открытия ЦИТа. – Для работы на наших предприятиях нужны высококвалифицированные специалисты. Поэтому Саратовский государственный аграрный университет – наш стратегический партнёр. Ежегодно в хозяйствах агродивизиона проходят практику 60-65 студентов вуза – будущие агрономы, инженеры, мелиораторы. А на постоянной основе у нас трудятся порядка 100 выпускников вуза разных лет.

В центре будут обучаться студенты университета, повышать квалификацию сотрудники холдинга “Солнечные продукты”. Здесь планируется проводить семинары с участием лучших экспертов из России и зарубежных стран, круглые столы, форумы, презентации, дискуссионные площадки.

В завершение выступления Дмитрий Лабурцев вручил Николаю Кузнецову символический ключ от аудитории и пожелал дальнейшей эффективной работы на этой площадке.

Принимая ключ, ректор СГАУ объявил, что центр инновационных технологий будет носить имя Героя Социалистического труда, заслуженного мелиоратора РФ Ивана Кузнецова, который внёс значительный вклад в развитие мелиорации Саратовской области.

– Мы рады, что в последние годы при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и губернатора Саратовской области Валерия Радаева началось активное возрождение мелиорации. Эта работа – проектирование, строительство, эксплуатация мелиоративных комплексов – требует кадрового обеспечения. Мы хотим, чтобы центр инновационных технологий в мелиорации, открытый совместно с холдингом “Солнечные продукты”, активно работал. Огромные слова благодарности всем сотрудникам СГАУ и холдинга, причастным к реализации этого проекта, – завершил церемонию открытия ЦИТа Николай Кузнецов.