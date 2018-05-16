Полицейские Красноармейского района задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов

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В рамках расследования уголовного дела о краже сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Красноармейскому району оперативным путем получили информацию о местонахождении похищенного имущества.

При проверке сведения не подтвердились, однако в ходе санкционированного обыска в домовладении 51-летнего местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли 8 коробок с патронами.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые патроны являются пригодными для выстрелов из спортивно-охотничьего нарезного огнестрельного оружия, в количестве 400 штук.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Красноармейскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/13064673/