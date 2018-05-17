Форум «Среда для жизни: все о жилье» откроется 18 мая в Калининграде

/В России/

18-19 мая 2018 года в Калининграде пройдет форум «Среда для жизни: все о жилье», организаторами которого выступают Министерство строительства и ЖКХ РФ и ДОМ.РФ при поддержке Правительства России и Правительства Калининградской области. Программная дирекция форума – Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Откроет форум губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В деловой программе выступят генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, один из основателей архитектурного бюро MVRDV и соавтор мастер-плана Большого Парижа Вини Маас (Нидерланды), старший консультант по развитию в MBL Housing and Development Inc Джеффри Морган (США), эксперт по жилью и рынку недвижимости Эллиот Эйзенберг (США), партнер Cityforster architecture+urbanism Мартин Собота (Нидерланды), ведущий консультант ООН Хабитат-III Брайан Марк Эванс (Великобритания), партнер КБ Стрелка Алексей Муратов.

Форум «Среда для жизни: все о жилье» рассматривает жилищную политику как драйвер развития экономики городов. Во всем мире происходит концентрация населения в городах — по оценкам ООН, к 2050 году в них будет жить 2?3 населения земли. Города берут на себя ответственность за успешное развитие экономики страны, становясь центрами привлечения квалифицированных кадров в эпоху экономики знаний.

Лучшие практики создания современного жилья и городской среды в федеральных округах России представят партнер и директор по направлению стран СНГ, Индии, Ближнего Востока и Северной Африки в бюро Nikken Sekkei Фади Джабри, партнер голландского бюро West 8 Мартин Бивенга, помощник Президента Республики Татарстан Наталия Фишман, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Дмитрий Тепин, заместитель мэра города Грозного Милана Садаева, заместитель Губернатора Белгородской области Евгений Глаголев, директор архитектурного бюро gmp International Игорь Марков, коммерческий директор АО «Партнер-Строй» Сергей Колесников.

Основная задача форума «Среда для жизни» — наладить диалог между представителями власти, девелоперским сообществом и проектировщиками с целью повысить качество жилой среды в России. По замыслу организаторов, форум «Среда для жизни» также должен придать дополнительный импульс развитию Калининграда, который призван стать визитной карточкой России для европейских стран. Форум покажет калининградцам потенциал развития города

и предоставит возможность активно участвовать в процессах его изменений.

Деловая часть форума пройдет 18 мая в областном драматическом театре Калининграда. Все желающие смогут посетить расположенную рядом с театром выставку-макет планировок квартир стандартного жилья различной площади и с возможностью трансформации пространства.

Фестиваль «Городские выходные» в рамках форума, который проводится для всех горожан, пройдет 18 и 19 мая на Верхнем озере.